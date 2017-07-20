В российский прокат выходит картина австралийского режиссера Кейт Шортланд «Берлинский синдром». Ранее лента была показана на фестивале независимого кино «Сандэнс» и во внеконкурсной программе Берлинале — в обоих случаях с большим успехом. Сочетание элементов семейной драмы, триллера и философского размышления пришлось по вкусу критикам и киноманам.

«Берлинский синдром» — экранизация одноименного романа писательницы Мелани Йоостен. Главные роли исполнили австралийка Тереза Палмер и немец Макс Римельт. Собственно, актерская игра — главное, что есть в этой камерной картине с неторопливым ритмом и медленно нарастающим напряжением.

По сюжету наивная девушка Клэр приезжает из маленького австралийского городка в город своей мечты — Берлин. И в первый же день знакомится с другой ожившей мечтой — скромным, обаятельным и заботливым учителем английского языка Энди.

Клэр кажется, что она нашла идеального возлюбленного и большие чувства, как в романах. Энди приводит ее к себе домой, красиво ухаживает, и Клэр в шутку признается, что хотела бы остаться с ним навсегда. А дальше получается как в известной фразе — «бойтесь своих желаний, потому что они могут сбыться».

Клэр действительно остается с Энди — за запертой дверью, заколоченными окнами, в плену, без шансов на спасение. Причем Энди не причиняет ей вреда, наоборот, он по-прежнему нежен и заботлив. Ведь теперь она — его личная собственность, которой он может распоряжаться по своему усмотрению.

Весь фильм читается как метафора отношений между мужчиной и женщиной — от сотворения Адама и Евы вплоть до наших дней. Кейт Шортланд показывает девичью мечту, уродливо искаженную в кривом темном зеркале, где за идеальной картинкой притаились ночные кошмары. Ведь Клэр получает то, к чему стремится любая женщина, — любовь и заботу, но теряет не только личную свободу, но саму личность.

Почти всё действие происходит в замкнутом пространстве квартиры. В кадре — либо Палмер, либо Римельт. Актерам пришлось научиться полной открытости, духовно обнажиться. Каждая мелочь, каждый жест здесь имеют огромное значение — из взглядов, недосказанных слов, скрытых эмоций и складывается тот вынимающий душу ужас ситуации, в который нас постепенно погружает Шортланд.

«Берлинский синдром» — экскурс в отчаяние и безумие, откуда для героев нет обратного пути. Близко соприкоснувшиеся люди меняют друг друга — Клэр уже никогда не будет прежней беззаботной глупышкой. Она приехала в Берлин в поисках необыкновенного опыта и получила его, но заплатила высокую цену.

Но это еще и метафора разбитых женских иллюзий, и доведенный до крайности рассказ о том, как первые по-настоящему серьезные, «взрослые» отношения переворачивают внутренний мир девушки.

С браком женщина теряет свободу, получая взамен благополучие, созданное для нее мужчиной. Обоим приходится многим жертвовать ради общей жизни, зачастую скучной и прозаической. Но должна ли женщина идти на жертвы ради мужчины? Пожалуй, именно этот вопрос становится центральным для всего фильма.