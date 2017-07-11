Лидером российского проката за уикенд 6–9 июля стал подростковый приключенческий фильм «Человек-паук: Возвращение домой», сообщает портал «Кинодата». За свои первые выходные новая история от студии Marvel собрала 540 млн рублей.

По словам президента сети кинотеатров КАРО Ольги Зиняковой, большая часть посмотревших фильм на этой неделе — фанатская аудитория. Представители кинотеатральной индустрии прогнозируют, что и на следующей неделе новый «Человек-паук» покажет хорошие результаты благодаря положительным отзывам зрителей и критиков.

— Прошедший уикенд стал самым сильным с начала лета, — рассказала «Известиям» Ольга Зинякова. — При этом стоит отметить, что результаты предыдущего месяца оказались выше результатов аналогичного периода в 2016 году, когда стояла теплая летняя погода. Возвращение на экраны «Человека-паука» можно считать удачным. Шестой фильм о знаменитом супергерое собрал более половины кассы прошедшего уикенда. Определенную роль сыграло появление в фильме одного из главных супергероев знаменитой киновселенной — Тони Старка. Таким образом картине удалось расширить аудиторию и привлечь не только фанатов «Человека-паука», но и поклонников комиксов Marvel.

На вторую строчку опустился полнометражный анимационный фильм «Гадкий я 3» — 240 млн рублей за уикенд при общих сборах в 1 млрд. Третье место у фэнтези «Трансформеры: Последний рыцарь» — 48 млн за выходные при общей кассе в 900 млн.

Есть среди лидеров и российская лента. Полнометражная анимационная картина «Сказ о Петре и Февронии» заняла четвертое место с результатом 24 млн.

— У новой российской экранизации известной древнерусской легенды также хорошие отзывы, — рассказала Ольга Зинякова. — Семейная тематика и удачная дата выхода в преддверии Дня семьи, любви и верности позволили мультфильму войти в пятерку лидеров проката.

Замыкает топ-5 российского бокс-офиса триллер режиссера Грега МакЛина «Эксперимент «Офис», собравший 12 млн.

Главной новинкой текущей недели, по словам Ольги Зиняковой, обещает стать фантастический блокбастер «Планета обезьян: Война».

Также в прокате триллер «Выстрел в пустоту» и две российские премьеры — фильм ужасов «Темная вода» и криминальная комедия «Блокбастер». Европейский кинематограф будет представлен испанским фильмом «Дикая история» с Марио Касасом в главной роли. Детскую и семейную аудиторию ожидают две новинки с Востока — японская анимация «Жил-был кот» и китайский мультфильм «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты».