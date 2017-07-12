Суд Башкирии отложил до 19 июля рассмотрение иска нефтегазовой компании «Роснефть» к АФК «Система» на 170,6 млрд рублей, сообщила в среду судья Ирина Нурисламова.

«Объявить перерыв в судебном заседании до 19 июля 14:30 (12:30 мск)», — приводит ТАСС заявление судьи.

С просьбой о переносе рассмотрения иска к суду обратились представители АФК «Система» и ее «дочки» «Система-инвест» для ознакомления с документами, представленными «Роснефтью». Сама «Роснефть» выступила против длительного откладывания процесса, заявив, что в документах не содержится никакой новой информации, они только раскрывают доводы компании.

В своем иске «Роснефть» требует взыскать с АФК «Система» 170,6 млрд рублей убытков, причиненных «Башнефти» во время ее реорганизации в 2014 году.