Российская нефтегазовая компания «Роснефть» заключила со Сбербанком соглашение по предоставлению кредита на сумму 124,911 млрд рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

Как уточняется в соглашении, кредит будет предоставлен компании на три года. Другие подробности заключенного договора пока не приводятся.

Ранее «Роснефть» обратилась к правительству с просьбой расширить список кредитных организаций, которым можно работать со стратегическими российскими компаниями. Минфин и Минэкономики разрешили «Роснефти» работать с «дочками» крупных международных банков.

Эти банки в основном входят в группы с высоким уровнем надежности и имеют давние партнерские отношения с «Роснефтью». Подобная просьба была связана с тем, что после принятия в 2016 году решения об увеличении требований к капиталу таких банков в пять раз (ранее он должен был составлять не менее 5 млрд рублей) список таких банков значительно уменьшился — со 136 до 60.