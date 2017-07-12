Президент США Дональд Трамп заявил, что его сын Дональд Трамп-младший поступил правильно и открыто, опубликовав свою переписку, в которой обсуждается его предстоящая встреча с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом американский лидер написал в среду в своем микроблоге Twitter.

«Мой сын Дональд сделал правильное дело вчера вечером. Он продемонстрировал свою открытость, прозрачность и невиновность. Это величайшая охота на ведьм в истории политики. Печально!» — подчеркнул глава государства.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2017

Накануне сын президента США Дональд Трамп-младший разместил в своем аккаунте в Twitter переписку с британским публицистом Робом Голдстоуном, в которой обсуждалась его встреча с Натальей Весельницкой, которая якобы располагала компрометирующей информацией о бывшем госсекретаре США Хиллари Клинтон — сопернице Дональда Трампа в президентской гонке 2016 года. В письме отмечается, что эти материалы были частью поддержки со стороны РФ в предвыборной кампании республиканца.

По данным газеты The New York Times, встреча между сыном президента США и российским адвокатом произошла в 2016 году.