Спецпрокурор по расследованию «российского вмешательства» в президентские выборы США Роберт Мюллер изучит электронную переписку сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Также Мюллер намерен изучить данные о встрече Трампа-младшего и адвоката из РФ.

Ранее газета New York Times сообщила, что юрист из России Наталья Весельницкая, которая якобы связана с Кремлем, встречалась в 2016 году с сыном американского президента для передачи ему компромата на Хилари Клинтон.

Сама Весельницкая рассказала СМИ, что никогда не была связана с российскими властями и не располагала компроматом на кандидата в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон.

Позже Дональд Трамп-младший опубликовал электронную переписку, касающуюся встречи с Весельницкой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России.