Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал дикостью обсуждение встречи сына президента США Дональда Трампа с адвокатом из РФ Натальей Весельницкой. Об этом пишут «РИА Новости».

По его словам, он с изумлением узнал о контактах Дональда Трампа-младшего с российским юристом.

«Я узнал с изумлением, что сын Трампа обвиняется в том, что с ней общался. Для меня это дикость по большому счету. Когда любой человек общается с адвокатом — какая тут может быть угроза для кого-то?», — сказал он.

Ранее газета The New York Times сообщила о встрече Дональда Трампа-младшего с адвокатом из РФ ради получения компромата на соперницу Дональда Трампа на президентских выборах США 2016 года Хиллари Клинтон.

Вчера он опубликовал в социальной сети Twitter личную переписку, касающуюся его встречи с российским юристом.

Сама Наталья Весельницкая заявила, что не обладала сведениями, компрометирующими Клинтон.