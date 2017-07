Сын нынешнего президента США Дональд Трамп-младший опубликовал свою переписку с бывшим сотрудником британского таблоида и публицистом Робом Голдстоуном, в которой обсуждается предстоящая встреча с российской женщиной-юристом, якобы располагающей компроматом на Хиллари Клинтон (кандидата от Демократической партии США на президентских выборах 2016 года).

«Я публикую всю свою переписку с Робом Голдстоуном, касающуюся встречи, которая состоялась 9 июня 2016 года», — говорится в заявлении Трампа-младшего, опубликованного в социальной сети в Twitter.

Как отмечается в письме, данные материалы являлись частью поддержки со стороны России в предвыборной кампании его отца.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что сын Дональда Трампа встречался с адвокатом Натальей Весельницкой, так как та возможно располагала компрометирующими сведениями о Клинтон.

Трамп-младший заявил, что при встрече стало ясно, что Весельницкая не обладает нужной информацией.

Сегодня российский адвокат сообщила в интервью телеканалу NBC, что она не располагала подобными материалами, а также что она не работала по заданию российских властей.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq