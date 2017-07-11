Адвокат сына президента США Дональда Трампа-младшего Алан Футерфас назвал суетой из ничего ситуацию с встречей его клиента с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом сообщает издание New York Times.

«На мой взгляд, это суета из ничего», — цитируются на сайте слова Футерфаса.

По данным газеты, встреча произошла в 2016 году. Адвокат заявила о наличии у нее компромата на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. При этом при встрече выяснилось, что адвокат «не имела значимой информации». Журналисты отмечают, что целью беседы была проблема усыновления детей.

Адвокат Трампа-младшего отметил, что его клиент «понятия не имел о том, что это за информация».