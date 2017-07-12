Одобренные поправки в закон о «дальневосточном гектаре» решат немало проблем с предоставлением земель, которые возникали на практике, сказал «Известиям» председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов.

Ранее Госдума одобрила ряд поправок в закон о «дальневосточном гектаре», которые внесло Минвостокразвития. В их числе — изменения, направленные на корректировку границ участка, сокращение количества отказов в предоставлении земельных участков, расширение территорий, в границах которых предоставляются «дальневосточные гектары», а также связанные с обеспечением доступа к уже предоставленным гражданам земельным участкам.

«Властям выгодно снизить количество отказов, поскольку есть цель как можно быстрее и эффективнее эти земли освоить. Большинство отказов было связано с тем, что земельный участок пересекает границы других участков, территорий общего пользования, населенного пункта, ограничивает доступ к другим земельным участкам или входит в зоны, в которых земля не может предоставляться. Поправки позволят в таких случаях не отказывать гражданину, а предложить ему корректировку участка. Если же он сам откажется, то у него останется повторное право выбора «дальневосточного гектара», — отметил Сухов.

Он также отметил, что поправки о возможности предоставления участков, на которых находятся защитные леса отдельных категорий, а также в границах охотничьих угодий вызывают вопросы.

«Складывается впечатление, что в погоне за быстрым освоением земель власти готовы отдавать любые участки, что может привести к причинению вреда окружающей среде», — заключил эксперт.