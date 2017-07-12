Ряд поправок в закон о «дальневосточном гектаре» одобрен комитетом Госдумы по природным ресурсам. В том числе одобрены поправки, направленные на расширение территорий, в границах которых выдается земля, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Ведомство предложило внести в документ несколько поправок. В первую очередь это изменения, направленные на корректировку границ участка и сокращение количества отказов в предоставлении земельных участков, передает «Газета.ру». Также специалисты Минвостокразвития предлагали расширить территории, в границах которых осуществляется предоставление «дальневосточных гектаров». Кроме того, были предложены поправки, связанные с обеспечением доступа к земельным участкам, уже предоставленным гражданам и расположенным компактно.

По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока Павла Волкова, в пользование отдано более 23,5 тыс. га. С 1 февраля 2017 года получить свой «дальневосточный гектар» может каждый гражданин России, уже поступило более 96 тыс. заявок.