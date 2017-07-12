Туристы из Ростова-на-Дону, пропавшие в Иркутской области, найдены живыми. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Туристы в 13:50 местного времени (8:50 мск) обнаружены в 40 км от места их выброски (вертолетом). Они продолжают сплав по реке, от эвакуации отказались. С ними проведен инструктаж по безопасности», — говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

Ранее «Известия» писали, что на поиски туристов вылетел самолет со спасателями и медиками.

Группа из восьми человек 17 июня отправилась в спортивно-водный поход с заброской вертолетом в верховье реки Онот с дальнейшим переходом к реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян. Туристы должны были выйти на связь с родственниками 3 июля, но не сделали этого.