Правительство России одобрило создание комиссии по вопросам государственной культурной политики. Соответствующее постановление, опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, основной задачей комиссии станет выработка и корректировка стратегических подходов к реализации культурной политики. Также комиссия будет разрабатывать проекты стратегии культурной политики, уточнять задачи и готовить новые программы для ее реализации.

Главой комиссии назначен заместитель председателя правительства РФ. Состав комиссии будет утвержден отдельно.

Премьер- министр РФ Дмитрий Медведев в 2016 году утвердил план реализации стратегии государственной культурной политики до 2030 года. План включает в себя 193 мероприятия и предусматривает меры по расширению влияния российской культуры в других странах, сохранению единого культурного пространства и культурного наследия, также он будет способствовать созданию условий для развития культуры в стране.