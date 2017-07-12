Правительства Японии и России обсудят возможность регулярного курсирования морских судов между самым северным японским островом Хоккайдо и Южными Курилами. Об этом пишет газета «Майнити».

Данный вопрос будет вынесен на обсуждение в августе на встрече заместителей министров иностранных дел, которая состоится в Москве. Отмечается, что предложение о запуске регулярного морского сообщение исходило от российской стороны, однако идея активно поддерживается японскими бизнесменами, которые ранее посетили острова в составе делегации для оценки возможностей создания совместных проектов на этой территории. По мнению японских представителей, регулярные рейсы облегчат доставку товаров и поспособствуют развитию туризма.

На данный момент между Хоккайдо и Кунаширом несколько раз в год курсирует чартерное судно с бывшими жителями островов.