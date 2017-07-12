Администрация президента США Дональда Трампа исключила российскую компанию «Лаборатория Касперского» из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для применения правительственными агентствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Администрации общих служб США (GSA).

Продукция «Лаборатории Касперского» была удалена из списков, касающихся контрактов на услуги в сфере IT и цифрового фотооборудования.

Согласно заявлению GSA, меры были приняты «после тщательного рассмотрения» для «обеспечения целостности и безопасности систем правительства США», пишет «РИА Новости». Опасения американских властей связаны с тем, что российские спецслужбы якобы могут использовать против них программные продукты «Лаборатории Касперского».

По данным Reuters, правительственные агентства по-прежнему смогут использовать продукцию «Лаборатории Касперского», которая была приобретена не в рамках контрактов GSA.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что не получали уведомлений от GSA или другого правительственного агентства США о смене своего статуса поставщика.

Во вторник, 11 июля, Bloomberg, сославшись на внутреннюю переписку «Лаборатории Касперского» сообщил, что компания имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. Агентство утверждало, что российский разработчик антивирусного ПО подтвердил подлинность писем. Однако «Лаборатория Касперского» опровергла сообщения о своих связях с правительством РФ.