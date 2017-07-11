Госдеп США одобрил возможность продажи Румынии зенитно-ракетных комплексов дальнего действия Patriot на сумму $3,9 млрд. Об этом сообщает Агентство сотрудничества в области безопасности и обороны.

Как сказано в сообщении, предполагается поставка данного ПВО Румынии для укрепления обороны страны и предотвращения региональных угроз.

«Предполагаемая продажа увеличит оборонительные возможности румынских военных для защиты от агрессии и защиты союзников НАТО, которые часто тренируются и действуют в пределах границ Румынии», — отметили в агентстве.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Румынии сообщало, что власти страны планируют создать систему противовоздушной обороны, состоящую из ПВО Patriot и истребителей F-16. Портал Defense News писал, что правительство Румынии запрашивало у США возможность закупки систем ПВО Patriot.