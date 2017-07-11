Следователи Германии начали расследование в отношении дочерней компании Volkswagen (VW) — Porsche. Проверку в отношении сотрудника Porsche, чье имя не называется, проводит прокуратура Штутгарта, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местную прессу.

Также интерес германских следователей вызвала деятельность еще одной «дочки» Volkswagen, расположенной на территории США.

Проверка проводится после скандала с «дизельгейтом», в котором замешан концерн Volkswagen. Сотрудников концерна тогда обвинили в подлоге тестов на объем выхлопных газов.