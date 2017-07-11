Владимир Путин посетил Валаам
У храма президента встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который ранее отслужил здесь торжественную литургию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент РФ Владимир Путин у мощей основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь — один из самых известных и почитаемых в России. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов
Владимир Путин и патриарх Кирилл вместе почтили память преподобных Сергия и Германа
После посещения храма глава государства пообщался с предстоятелем Русской православной церкви о жизни монастыря и его обустройстве
Владимир Путин регулярно посещает Валаам. Год назад он также побывал на острове в день памяти преподобных Сергия и Германа
Монах у мощей основателей валаамской обители