В Министерстве иностранных дел России прокомментировали планы Украины ввести биометрический контроль и предварительную регистрацию для жителей России.

В ведомстве считают, что подобные попытки отгородиться «новой берлинской стеной» являются весьма прискорбными.

«Во все времена культура и связи между людьми оставались мостами для налаживания отношений как на уровне государств, так и гражданского общества. Попытки Украины отгородиться «новой берлинской стеной» весьма прискорбны», — говорится в заявлении МИДа.

Министерство также напомнило, что новые меры должны соответствовать положениям двустороннего соглашения о безвизовом режиме, которое действует между двумя странами с 16 января 1997 года.