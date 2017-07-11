Президент Украины Петр Порошенко назвал очередным поражением Кремля завершение процедуры ратификации соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

Порошенко написал об этом в своем Facebook после того, как Совет Евросоюза одобрил соглашение об ассоциации. В записи украинский лидер отметил, что Украина и Евросоюз смогли достигнуть евроассоциации совместными усилиями.

«А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против соглашения об ассоциации, цинично нарушил международное право, развязал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение», — резюмировал политик. С 1 сентября, когда соглашение об евроассоциации Украины вступит в силу, начнется новый этап «нашего пути в Европейский cоюз», пишет Порошенко.

Совет Евросоюза 11 июля 2017 года сообщил, что все 28 стран — членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации ЕС–Украина.