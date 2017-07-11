Сверить военные карты в Европе предлагает своим партнерам Россия. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ, прошедшей в австрийском городе Мауэрбах.

В качестве первого шага министр иностранных дел России предложил сесть с картами на столах и посмотреть с участием военных, «у кого сколько есть сил и средств в Европе, какие военные доктрины у каждой из наших стран разработаны и как они применяются», — цитирует главу российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Лавров напомнил об инициативах российской стороны, связанных с реализацией цели, которая была заявлена достаточно давно, о создании сообщества «равной неделимой безопасности в Евроатлантике, да и в Евразии тоже». По его словам, решение об этом было принято на саммите в Казахстане в 2010 году.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе до сих пор еще подвержена инерции — с тех пор как около трех лет назад ряд членов ОБСЕ, которые входят в НАТО, узурпировали некоторые решения в сфере безопасности, заявил Лавров.

«Мы считаем это неправильным», — заявил министр иностранных дел России.

Лавров отметил также, что в ходе неформальной министерской встречи ОБСЕ российская сторона изложила свои подходы к выстраиванию взаимодействия в сфере экономического и экологического сотрудничества, военно-политической безопасности и в гуманитарном блоке, передает BFM.RU.