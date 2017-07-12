Чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля, сообщил «Известиям» источник в российских дипломатических кругах и подтвердил научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов, который накануне встречался с дипломатом в Вашингтоне. До тех пор, пока заместитель главы МИД РФ Анатолий Антонов не получит агреман от Штатов, обязанности главы дипведомства будет временно исполнять советник-посланник.

По словам источника «Известий» в дипломатических кругах России, сообщившего о скором возвращении Сергея Кисляка в Москву, ротация кадров в российском диппредставительстве в Вашингтоне проходит в плановом порядке. Как пояснил Сергей Рогов, Вашингтон еще не предоставил кандидату на пост посла Анатолию Антонову агреман.

— 22 июля посол Сергей Кисляк должен вернуться в Москву. Я с ним встречался две недели назад в Вашингтоне, и он сказал, что у него билет на этот день. Какое-то время обязанности главы российского диппредставительства в США будет исполнять советник-посланник (второе лицо в посольстве. — «Известия»), — сказал «Известиям» научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов. — Что касается посла США в России, то кандидатура Джона Хантсмана еще не была даже рассмотрена в сенате. Процесс идет очень медленно, ни шатко ни валко.

Обязанности главы диппредставительства будет временно исполнять один из находящихся в Вашингтоне советников-посланников — Денис Гончар или Дмитрий Жирнов.

Как отметил источник «Известий» в российских дипломатических кругах, МИД старается не оставлять свои диппредставительства без руководителя на долгий период. В случае, если американская сторона затянет с выдачей агремана Анатолию Антонову, Сергею Кисляку, возможно, придется скорректировать планы.

Отзываемый из США Сергей Кисляк — кадровый дипломат с богатым опытом. Свою дипломатическую службу он начал в 1977 году. В 1980-х работал на различных дипломатических должностях в Америке, в частности, в представительстве СССР при ООН и посольстве в США.

В качестве посла России Сергей Кисляк приехал в Вашингтон в сентябре 2008 года. В тот период Белый дом возглавляла республиканская администрация неоконсерваторов. Таким образом, дипломат исполнял обязанности посла при трех американских президентах — республиканце Джордже Буше-мл., демократе Бараке Обаме и нынешнем главе Белого дома — республиканце Дональде Трампе.

В последние месяцы американская пресса обрушилась с критикой на главу российского посольства, обвиняя его якобы во «вмешательстве во внутренние дела» США. Встречи посла России с американскими политиками, дипломатами и общественными деятелями местные журналисты раздували до масштабов сенсации, обвиняя участников переговоров в разглашении секретных данных.