Полномочия посла России в США Сергея Кисляка были продлены в связи со скандалом, разгоревшимся вокруг его встреч с уволенным советником по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет издание, на данном посту его заменит заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов (62 года). Ожидается, что он вступит в новую должность в этом году.

В Министерстве иностранных дел России отказались комментировать назначения послов до выхода соответствующего указа президента, отмечает Bloomberg.