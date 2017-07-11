Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением ввести выездной сбор до 100 рублей в сутки для российских туристов, отправляющихся отдыхать по путевкам на зарубежные курорты. Соответствующее обращение народный избранник направил главе Ростуризма Олегу Сафонову. Об этом сообщила во вторник пресс-служба депутата.

Размер сбора будет зависеть от страны, в которую направляется турист. При этом он не должен превышать максимальной отметки в 100 рублей за сутки пребывания.

По мнению депутата, введение целевого выездного сбора для отправляющихся на иностранные курорты стало бы «целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха».

Именно так, считает Петров, можно поддержать отечественный рынок туриндустрии.

Средства, поступившие в бюджет, можно, по задумке депутата заксобрания, направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кавказа, Крыма, Кубани, Ростова-на-Дону и других туристических направлений России.

«Недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьезный перекос в пользу дешевых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья», — цитирует «РИА Новости» депутата заксобрания Ленобласти.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил кабмину в сентябре 2016 года внести поправки в законодательство, предусматривающие введение курортного сбора, до 1 марта 2017 года. В тот же срок правительство должно было наделить Федеральное агентство по туризму полномочиями по продвижению турпродукта на внутреннем и мировом рынках туризма.

Согласно законопроекту, предлагается ввести налог не более 150 рублей в сутки. Однако регионы вправе самостоятельно устанавливать размер сбора или не вводить его.

По словам мэра Сочи Анатолия Пахомова, для города эта сумма составит не более 30 рублей в день, пишет «Ридус».