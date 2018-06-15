История в датах: 15 июня

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Фото: Global Look Press
15 июня 1931 года было принято постановление о строительстве Московского метрополитена. Работы начались уже в январе 1932 года, а первая линия метро «Сокольники»–«Парк культуры» открылась в 1935 году
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Фото: РИА Новости/Рудольф Кучеров
15 июня 1985 года во время экскурсии в «Эрмитаже» 48-летний литовец Бронюс Майгис облил серной кислотой и порезал ножом картину кисти Рембрандта «Даная». Ее реставрация заняла 12 лет. На снимке — картина в реставрационной мастерской Государственного Эрмитажа
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Фото: Global Look Press
15 июня 1954 года в швейцарском Базеле был основан Союз европейских футбольных ассоциаций, сегодня известный всем как UEFA
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Фото: Getty Images/Rick Madonik
15 июня 2002 года американский канатоходец Ник Валленда стал первым человеком, прошедшим по канату над Ниагарским водопадом. На то, чтобы пройти 550 м по тросу, натянутому на высоте 50 м, Валленде потребовалось примерно 30 минут
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Фото: Global Look Press
15 июня отмечается Всемирный день ветра. Целью его проведения является привлечение внимания к огромному потенциалу ветроэнергетики. На снимке — ветряная электростанция в Германии
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