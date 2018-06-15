История в датах: 15 июня

15 июня 2002 года американский канатоходец Ник Валленда стал первым человеком, прошедшим по канату над Ниагарским водопадом. На то, чтобы пройти 550 м по тросу, натянутому на высоте 50 м, Валленде потребовалось примерно 30 минут