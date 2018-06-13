История в датах: 13 июня

В этот день в 1895 году во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость по трассе Париж–Бордо–Париж, победителем которых стал Эмиль Левассор. Средняя скорость, которую демонстрировал его автомобиль, — 24,5 км/ч. Сразу после финиша Эмиль воскликнул: «Это было безумие! Я преодолевал до 30 км/ч!»