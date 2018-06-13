История в датах: 13 июня

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Фото: commons.wikimedia.org
13 июня 1860 года был учрежден Государственный банк Российской империи — центральный банк в дореволюционной России. На фото: здание Государственного банка у Банковского моста в Петербурге
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Фото: commons.wikimedia.org/Mathematisches Institut Oberwolfach/George M. Bergman
13 июня 1966 года родился российский математик Григорий Перельман, первым доказавший гипотезу Пуанкаре
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Фото: Getty Images/Universal
В этот день в 1895 году во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость по трассе Париж–Бордо–Париж, победителем которых стал Эмиль Левассор. Средняя скорость, которую демонстрировал его автомобиль, — 24,5 км/ч. Сразу после финиша Эмиль воскликнул: «Это было безумие! Я преодолевал до 30 км/ч!»
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Фото: www.cia.gov/Central Intelligence Agency
13 июня 1942 года президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб, позже ставшего ЦРУ. На фото: члены экипажа бомбардировщика B-24, участвовавшие в специальных миссиях управления в Центральной Европе
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