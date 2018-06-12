История в датах: 12 июня

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
12 июня отмечается День России. Праздник был учрежден в 1992 году, после принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (1990). Свое официальное название праздник получил в 1998 году
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Фото: РИА Новости/Борис Бабанов
12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран первым президентом России. На выборах, которые состоялись в тот день, он одержал победу, набрав 57,3% голосов
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Фото: commons.wikimedia.org
12 июня 1917 года в Россию после почти 20 лет вынужденной эмиграции с триумфом вернулся Петр Кропоткин, известный не только участием в революционной деятельности, но и выдающимися трудами по географии и геоморфологии. Спустя четыре года Кропоткин скончался в подмосковном Дмитрове
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Фото: commons.wikimedia.org
12 июня 1872 года в Москве открылась первая Всероссийская политехническая выставка, приуроченная к празднованию 200-летия со дня рождения Петра I. Материалы выставки легли в основу созданного в том же году Политехнического музея
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