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История в датах: 14 июня

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Фото: РИА Новости

В этот день в 1891 году состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали, положившей начало Транссибу

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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Виктор Ахломов

14 июня 1928 года родился Че Гевара — латиноамериканский революционер, команданте кубинской революции 1959 года и государственный деятель. На снимке — Че Гевара вместе с первым космонавтом Юрием Гагариным во время заседания Общества советско-кубинской дружбы в Москве

 

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Фото: Global Look Press

14 июня 1985 года в деревне Шенген (Люксембург) было подписано соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах европейских государств. Изначально соглашение подписали пять государств: Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Германия. Сейчас в шенгенскую зону входят 26 европейских стран

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Фото: ТАСС/Сергей Узаков

14 июня 1859 года Чечня окончательно вошла в состав Российской империи. На фото — вид с высоты птичьего полета на Центральную мечеть имени Ахмада Хаджи Кадырова в Грозном

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Фото: РИА Новости

В этот день в 1897 году в России законодательно запретили воскресный труд. На фото — переноска котла на одном из заводов в Нижегородской губернии

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Фото: commons.wikimedia.org

14 июня 1909 года в Сочи состоялось торжественное открытие курорта «Кавказская Ривьера», по своему комфорту не уступающего известным европейским здравницам

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Фото: ТАСС

14 июня 1905 года в разгар первой русской революции началось восстание на броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин Таврический»

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

14 июня ежегодно отмечается Всемирный день донора крови

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Фото: commons.wikimedia.org

14 июня 1940 года в концлагерь Освенцим была доставлена первая партия заключенных — свыше 700 поляков

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