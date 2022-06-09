История в датах: 9 июня
9 июня 1883 года в Москве состоялось торжественное открытие Исторического музея. Его строительство продолжалось 10 лет
9 июня 1672 года родился Петр I. Он взойдет на царствование в 10-летнем возрасте, а в 1721 году получит титул императора, став таким образом первым российским императором и последним царем всея Руси
9 июня 2002 года на Манежной площади в Москве произошли беспорядки, устроенные болельщиками после проигрыша национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Тогда пострадали 79 человек, один человек скончался от ножевых ранений