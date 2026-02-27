В Институте стоматологии им. Е.В. Боровского Сеченовского университета разработали жевательную резинку с оригинальным ферментативным комплексом, направленным на профилактику кариеса и заболеваний десен.

Главная задача разработки — восполнить недостаток гигиены полости рта в течение дня. По словам создателей, большинство людей ограничиваются чисткой зубов утром и вечером, тогда как после каждого приема пищи на эмали длительное время сохраняются остатки еды, создавая благоприятную среду для размножения бактерий.

«Как правило, люди чистят зубы дважды в день, но остатки еды в течение дня остаются на эмали часами, ферментируются бактериями, провоцируя развитие кариеса и других заболеваний», — пояснил основатель стартапа, студент четвертого курса Института стоматологии им. Е.В. Боровского Андрей Галкин.

Команда стоматологов и фармацевтических технологов разработала специальную композицию с ферментным комплексом для ухода, сейчас проходит ее патентование. Эта композиция вошла в состав жевательной резинки.

Как отмечают разработчики, во время жевания активируется ферментная система, которая расщепляет мягкий зубной налет и преобразует его в соединения с антибактериальным действием. Сочетание ферментов и особого белка подавляет кариесогенную микрофлору, а входящий в состав кальций способствует укреплению эмали.

Одним из преимуществ продукта ученые называют накопительный эффект. При регулярном применении активные компоненты фиксируются в поверхностных слоях эмали, что повышает устойчивость зубов к кариесу даже при временном перерыве в использовании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поймать фермент: российские ученые создали «умную» жвачку для защиты от кариеса