Politico рассказала о развитии систем ПВО России

В течение 10 лет Россия сможет перехватывать ядерные боеголовки стран ЕС. Об этом 26 февраля рассказало издание Politico со ссылкой на доклад британского аналитического центра RUSI.

По их данным, успешное усиление российской противоракетной обороны может нейтрализовать возможность удара со стороны Великобритании и Франции.

«Доклад RUSI показал, что <...> скромный британский или французский удар может не достичь запланированного результата», — пишет издание.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский 22 февраля признал превосходство российской авиации на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что РФ активно применяет на передовой управляемые авиационные бомбы, что обеспечивает ей значительное преимущество в воздухе.

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