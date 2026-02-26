На телеканале МУЗ-ТВ весной представят новые шоу

На телеканале МУЗ-ТВ стартует новый сезон премьер. Весной зрителям представят новое фэшн-шоу «Без кутюр», магическое шоу «Звездный разбор» и тревел-шоу «Приехали! Латинская Америка». Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба телеканала.

Премьера фэшн-шоу «Без кутюр» запланирована на 8 марта. Программа будет транслироваться в 10:30 каждое воскресенье, ее ведущим станет модный эксперт Алексей Сухарев. В рамках шоу у зрителей появится возможность увидеть гардероб звезд российского шоу-бизнеса и ознакомиться с модными показами.

Другая премьера — шоу «Звездный разбор» — состоится 31 марта в 18:30, а вести его будет певец Прохор Шаляпин вместе с астрологами, нумерологами и тарологами. Оно будет посвящено магическим разборам жизней известных артистов, среди которых певцы Ольга Бузова и Дима Билан.

Третьей премьерой на телеканале станет тревел-шоу «Приехали! Латинская Америка», которое выйдет в эфир 28 марта в 15:00. Его ведущей станет блогер Вита Чиковани. Отмечается, что в рамках программы зрителям обещают показать тропические леса Эквадора, аутентичные и священные места Перу, неизведанные и удивительные уголки таинственного Парагвая, колоритную Аргентину и чарующие локации Чили.

Помимо этого, в шоу раскроют секреты местной кухни и расскажут о том, какие оригинальные и памятные сувениры лучше привезти из Латинской Америки.

На МУЗ-ТВ 15 марта в 22:00 также будет показано шоу «ФАН-ЗОНА», которое подарит зрителям возможность побывать на концертах зарубежных исполнителей, среди которых The Weeknd, Dua Lipa, Beyoncé, Michael Jackson, Katy Perry, Dua Lipa.

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