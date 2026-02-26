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Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 26 февраля, в ходе брифинга прокомментировала высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес РФ, указав, что он цитирует французского писателя Астольфа де Кюстина, труды которого вдохновляли немецких нацистов, в том числе Йозефа Геббельса.

«Наверное Мерц не знает, <...> что спустя без малого 100 лет, я имею в виду после того, как труды этого французского идеолога были опубликованы, его работы вдохновили, как вы думаете, кого? <...> Они вдохновили Геббельса. Да-да. Он лично приказал книжку де Кюстина переиздать», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, невежество немецких политиков и их обращение к идейным источникам нацизма представляют серьезную угрозу для самой Германии.

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В декабре минувшего года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления Мерца об армии говорят о возрождении милитаризма. Дипломат напомнил, что ранее Германия становилась главной военной силой в Европе под нацистскими лозунгами и намерением завоевать другие нации.

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