Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 26 февраля, в ходе брифинга прокомментировала высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес РФ, указав, что он цитирует французского писателя Астольфа де Кюстина, труды которого вдохновляли немецких нацистов, в том числе Йозефа Геббельса.
«Наверное Мерц не знает, <...> что спустя без малого 100 лет, я имею в виду после того, как труды этого французского идеолога были опубликованы, его работы вдохновили, как вы думаете, кого? <...> Они вдохновили Геббельса. Да-да. Он лично приказал книжку де Кюстина переиздать», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, невежество немецких политиков и их обращение к идейным источникам нацизма представляют серьезную угрозу для самой Германии.
В декабре минувшего года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления Мерца об армии говорят о возрождении милитаризма. Дипломат напомнил, что ранее Германия становилась главной военной силой в Европе под нацистскими лозунгами и намерением завоевать другие нации.
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