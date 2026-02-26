Содружеское обращение: Москва и Минск договорились совместно отражать любые вызовы

Москва и Минск вместе противостоят санкционному давлению и выступают за формирование многополярного мира. Об этом Владимир Путин заявил 26 февраля на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Кремле. Сложный геополитический расклад подтвердил и Александр Лукашенко. Однако c вызовами страны справляются успешно — интеграция укрепляется, товарооборот растет. Еще один импульс даст новый знак — «Товар Союзного государства», который обеспечит доступ бизнесу обеих стран к участию в госзакупках. Есть хорошие новости и для жителей приграничных городов: уже ко 2 апреля — Дню единения народов России и Белоруссии — планируется запустить ж/д перевозки Витебск – Смоленск и Орша – Смоленск, рассказал «Известиям» госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

О чем договорились лидеры РФ и Белоруссии

В Москву 26 февраля с рабочим визитом прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с делегацией он прибыл в российскую столицу для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ).

В прошлый раз мероприятие в подобном формате проводили больше года назад — в конце 2024-го. Его итоги оказались поистине историческими: именно тогда Москва впервые объявила готовность разместить новейший ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссии. И спустя год — в конце декабря 2025-го — он заступил там на боевое дежурство. Тогда же лидеры подписали договор о гарантиях безопасности между Москвой и Минском, который предполагает задействование российского ядерного оружия для защиты суверенитета.

Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко Фото: РИА Новости/POOL/Владимир Гердо



Нынешнее заседание прошло в юбилейный для Союзного государства год. 2 апреля исполняется 30 лет со дня подписания Договора об образовании сообщества России и Белоруссии — именно он и дал старт совместной интеграционной работе, которая переросла в это объединение.

Теперь в эту дату россияне и белорусы отмечают День единения народов. За прошедшие десятилетия властям действительно удалось во многом создать равные права и возможности для граждан: они свободно выбирают место жительства и трудоустройства, участвуют в местных выборах, имеют равный доступ к социальным и медицинским госуслугам.



— Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и, подчеркну это особенно, взаимовыгодный характер. В его основе лежат нерушимые узы братской дружбы, многовековые традиции добрососедства, взаимной поддержки, общие культурные, духовные, нравственные ценности российского и белорусского народов, — сказал Владимир Путин на заседании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин



В результате список возможностей стал еще шире. Лидеры России и Белоруссии подписали солидный пакет бумаг, среди которых, например, документ об организации совместной защиты своих граждан от преследования со стороны других стран и декрет о развитии пригородного ж/д сообщения между соседними регионами. Теперь для россиян и белорусов будут доступны маршруты Витебск – Смоленск, Орша – Смоленск. Это, по словам белорусского лидера, прямой запрос от людей.



— Как только ввели дополнительные «Ласточки» (Минск – Москва. — Ред.), у нас огромное количество, миллионы белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно. Мне вчера доложили как раз, наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут, все едут на восток. Меньше, конечно, в Китай, больше — в Москву, в Российскую Федерацию. Вот что значит «идти от земли». Мы делаем то, что нужно нашим людям, — сказал Александр Лукашенко.

Организация перевозок начнется в ближайшее время, заверил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. По его словам, по каждому маршруту ежедневно будут курсировать три пары поездов.



— Мы надеемся, что День единения в начале апреля уже будет отмечен возможностью для жителей приграничных областей воспользоваться этой услугой. Она предполагает сохранение всех льгот, которые имеются сегодня на пассажирском железнодорожном транспорте для всех категорий граждан. Мы рассчитываем, что тарифы будут доступными, передвигаться станет комфортно. Это будут электропоезда высокой комфортности. Причем это будет быстрее и дешевле, чем другими видами транспорта, включая автомобили, — рассказал он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



Если проект окажется успешным, рассмотрят и другие возможные маршруты: Великие Луки – Витебск, Великие Луки – Полоцк и Брянск – Гомель.

Положение Союзного государства на мировой арене

Часть заседания прошла в открытом режиме. Лидеры не могли не затронуть положение и роль Союзного государства в сегодняшней напряженной международной обстановке. Первым взял слово Александр Лукашенко. Геополитический расклад ставит перед объединением задачу быть готовым совместно реагировать на любые вызовы, обратил он внимание собравшихся.

А мировую экономику и глобальную торговую систему сегодня «блокируют, гнут, ломают под себя» путем введения заградительных пошлин, технологических, энергетических блокад, валютного давления и даже пиратства, указал белорусский лидер.

— Если лидеров многополярного мира Китая и России еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление. Только последние недели возьмите. К примеру Венесуэла, Куба, Иран. Наши общие партнеры стали объектами грубейшего вмешательства в первую очередь через экономику, — констатировал Александр Лукашенко.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Владимир Путин более сдержанно высказался о происходящем, но возмущение и недовольство своего белорусского коллеги явно разделял. Президент РФ подтвердил в очередной раз, что их подходы к актуальным вопросам международной повестки дня «всегда близки или совпадают». Москва и Минск сообща противостоят санкционному давлению и выступают за формирование по-настоящему справедливого многополярного мира. Этому способствует вступивший в силу в 2025 году межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сказал глава РФ.



— Комплексный документ направлен на защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности нашей территории и внешних границ. Убежден, что вместе с белорусскими друзьями мы будем и далее делать всё необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами, — предупредил российский президент.

Экономические перспективы объединения

Внутри объединения власти поддерживают комфортный экономический климат. Созданы благоприятные условия для проведения единой макроэкономической политики, сказал Владимир Путин. Успешно работает импортозамещение, в том числе в таких важнейших секторах, как машино- и станкостроение, микроэлектроника и оптика. На это указывает и статистика: в 2025 году товарооборот вырос почти на 3%. А с 1996 года он увеличился в восемь раз.

Позитивно скажется и появление продукции под знаком «Товар Союзного государства». Он присваивается в том случае, если в производстве используется не менее половины российских и белорусских материалов и комплектующих. Знак также дает доступ к участию в госзаказах и тендерах. Это существенно упростит партнерство и совместную работу, рассказали представители белорусского бизнеса. Все-таки сложности для предпринимателей обеих стран по-прежнему остаются из-за ряда бюрократических перекосов, сказал «Известиям» председатель высшего координационного совета союза «Республиканская конфедерация предпринимательства» Андрей Копыток.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо



— Объясняется это изменением условий в законодательстве на местном рынке, усложняются требования к локализации производств и к участию в тех же госзакупках, каких-то господдержках. Поэтому и белорусскому бизнесу конкурировать с российскими производителями сложно, и наоборот. Новое понятие, которое юридически оформляется, — «Товар Союзного государства». Его введение позволит улучшить возможность для товарооборота на нашем общем рынке. И главное — повысить комфорт именно для малого и среднего бизнеса, — сказал он.



Действительно, рынок РФ и Белоруссии находится в очень плотной «сцепке». Россия — главный экономический партнер республики, ее доля во внешней торговле — около 60%. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику (а это около $ 4,5 млрд) Москва также прочно удерживает первое место. Сейчас в республике работает свыше 2,4 тыс. компаний с российским участием.