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Эксперт оценил шансы ухода с российского рынка китайских брендов

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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Китайские бренды не уходят — они учатся работать на российском рынке по-взрослому, отсеивая слабых. Такое мнение выразил основатель компании «ВсеИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган, пишет 26 февраля «Российская газета».

По мнению эксперта, китайские бренды проводят «чистку рядов», концентрируя усилия на наиболее сильных игроках. Дальнейшее развитие событий будет идти по двум сценариям одновременно. Первый — уход автомобильных производителей «второго эшелона». К ним относится около десяти брендов, которые не смогли нарастить продажи и работают в минус. С высокой долей вероятности они покинут рынок в 2026 году.

Второй сценарий — концентрация вокруг лидеров. Рынок останется за теми, кто инвестирует в локализацию, сервис и маркетинг, считает Андрей Коган. Марки, которые не смогли обеспечить сервис и запчасти, уйдут, оставив после себя проблемы с обслуживанием.

Для российско-китайского бизнеса это позитивный сигнал, уверен Андрей Коган.

«Вместо хаотичного потока машин «всего подряд» мы переходим к цивилизованной работе с крупными ответственными индустриальными партнерами», — считает эксперт.

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Ряд китайских автопроизводителей (Rox Motor, Bestune и Dongfeng) 12 февраля опровергли появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе этих марок с российского рынка. За 2025 год, согласно данным АСМ-холдинга, было продано 4845 легковых автомобилей Bestune, 1693 легковых автомобиля Dongfeng и 515 автомобилей Rox.

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