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Мужчина получил ранения после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

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Фото: t.me/vvgladkov
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В Волоконовском округе Белгородской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен мирный житель, сообщил 26 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Волчья <…> мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные слепые осколочные ранения мягких тканей рук и ног», — указал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пострадавший самостоятельно обратился к медикам за помощью в Волоконовскую Центральную районную больницу (ЦРБ), откуда его перенаправили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи мужчину отправили домой поправляться в амбулаторном режиме.

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Накануне Гладков указал, что ВСУ не прекращают наносить удары по Белгородской области. По данным властей, с начала 2026 года после атак противника в регионе погибли 35 мирных жителей.

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