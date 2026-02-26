Реклама
Прямой эфир
Мир
Два города на юге Украины остались без света
Происшествия
Мужчина пострадал при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области
Мир
Белоусов отметил активное участие России в формировании БпС Таджикистана
Мир
Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве
Общество
Умер поэт и публицист Станислав Богуславский
Спорт
В Октябрьском стартовал турнир по боксу памяти бойца Владислава Новицкого
Мир
Лавров назвал бредом разговоры о якобы планах России напасть на Европу
Общество
Собянин посетил штаб общественной поддержки «Единой России»
Мир
В Британии сообщили об отмене сотен рейсов в крупнейших аэропортах страны
Мир
В ООН прокомментировали заявление Трампа о Луне
Армия
Военные эксперты оценили обстановку в Волчанском котле Харьковской области
Мир
В подполье сообщили о вывозе документов из госучреждений восточного Киева
Происшествия
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о пожаре на заводе в Белой Церкви Киевской области
Армия
ВС России уничтожили в ДНР двух украинских офицеров полиции особого назначения
Происшествия
В ДНР из-за атак украинских дронов погиб один человек и еще 13 пострадали
Мир
Экс-глава МИД Германии Бербок заявила об отказе от публичной жизни
Происшествия
В Анапе начался пожар в заповеднике из-за падения обломков дрона

Парламент КНР принял решение об отстранении от должности главы военного суда

0
EN
Фото: Global Look Press/Zhang Ling
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) принял решение об освобождении от должности председателя военного суда Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Лю Шаоюня. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Участники заседания проголосовали за отстранение Лю Шаоюня от должности председателя военного суда НОАК», — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что решение было принято в ходе 21-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва, прошедшей 25–26 февраля.

Во главе с углом: китайские бренды скопировали защиту Samsung до ее презентации
Вместо привычных пленок компания разработала встроенный в экран ограничитель обзора

В январе этого года в отношении главы МЧС Китая Ваня Сянси инициировали расследования по подозрению в коррупции. Министр подозревается в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026