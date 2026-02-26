Парламент КНР принял решение об отстранении от должности главы военного суда
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) принял решение об освобождении от должности председателя военного суда Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Лю Шаоюня. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
«Участники заседания проголосовали за отстранение Лю Шаоюня от должности председателя военного суда НОАК», — приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что решение было принято в ходе 21-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва, прошедшей 25–26 февраля.
В январе этого года в отношении главы МЧС Китая Ваня Сянси инициировали расследования по подозрению в коррупции. Министр подозревается в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».
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