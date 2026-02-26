Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков не стал называть имя контактировавшего с Зеленским бизнесмена из РФ
Мир
Путин передал привет Си Цзиньпину через зампредседателя КНР
Мир
Президент Румынии сообщил о взрыве беспилотников ВСУ в Черном море
Армия
Силы ПВО за шесть часов сбили 106 украинских БПЛА над регионами России
Происшествия
Запорожскую АЭС полностью обесточили
Общество
Самолет с военнослужащими РФ после обмена с Украиной приземлился в Подмосковье
Экономика
Центробанк России с 8 июня перейдет к расчету курса евро через доллар США
Мир
В Кремле подтвердили актуальность приглашения Зеленского в Москву
Общество
Путин провел рабочую встречу с Бегловым
Мир
Песков сообщил о нежелании США обсуждать с РФ непричастные к Украине вопросы
Армия
Герой России Наран Очир-Горяев погиб в зоне проведения СВО
Мир
Мединский назвал письмо Зеленского Путину слабым текстом
Экономика
Греф назвал лучший актив для вложения 1 млн рублей
Происшествия
Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника
Авто
Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные июня
Мир
NASA разрешило своим астронавтам вернуться на МКС
Мир
В МИД РФ указали на изменение позиции Украины по переговорам

Дело возбудили по факту смертельного ДТП с лесовозом в Чите

0
EN
Фото: t.me/umvd75
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после столкновения лесовоза с придомовыми постройками, в результате которого трое человек погибли и один пострадал. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла вечером в четверг, 26 февраля, в микрорайоне Песчанка в Чите. В районе улицы Гвардейская, 5, водитель лесовоза потерял управление, машина вылетела с дороги и врезалась в придомовые постройки, разрушив их.

В результате ДТП погибли три человека, еще один с различными травмами был доставлен в медучреждение. Все они находились в кабине грузовика. Как уточняет ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава, пострадавший сейчас находится в Забайкальской краевой клинической больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек». Все обстоятельства смертельной катастрофы устанавливаются.

Чуть ранее о случившемся в Чите ДТП сообщил источник «Известий». На кадрах представленного ниже видео можно увидеть последствия аварии: разрушенные постройки и поваленные деревья.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026