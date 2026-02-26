Дело возбудили по факту смертельного ДТП с лесовозом в Чите
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после столкновения лесовоза с придомовыми постройками, в результате которого трое человек погибли и один пострадал. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Авария произошла вечером в четверг, 26 февраля, в микрорайоне Песчанка в Чите. В районе улицы Гвардейская, 5, водитель лесовоза потерял управление, машина вылетела с дороги и врезалась в придомовые постройки, разрушив их.
В результате ДТП погибли три человека, еще один с различными травмами был доставлен в медучреждение. Все они находились в кабине грузовика. Как уточняет ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава, пострадавший сейчас находится в Забайкальской краевой клинической больнице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек». Все обстоятельства смертельной катастрофы устанавливаются.
Чуть ранее о случившемся в Чите ДТП сообщил источник «Известий». На кадрах представленного ниже видео можно увидеть последствия аварии: разрушенные постройки и поваленные деревья.
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