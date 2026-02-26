Психолог объяснил успехи «ленивых»

Психолог Сергей Ланг объяснил, почему «ленивые» чаще добиваются успеха.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 26 февраля, эксперт отметил, что стремление к высоким доходам и страх упустить возможности нередко приводят к тому, что к 35–40 годам люди теряют работоспособность, тогда как более спокойный подход позволяет лучше сохранять силы и добиваться успеха. По его словам, работа на износ возможна только при понятной финансовой мотивации, а снижение доходов при росте нагрузки становится причиной стресса.

Он также пояснил, что постоянная погоня за саморазвитием и новыми профессиями иногда превращается в ловушку, поскольку количество затраченного времени не всегда связано с результатом, и качественную работу можно выполнить значительно быстрее.

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс 22 февраля назвал опасной жизнь по сценарию. Он пояснил, что жизнь сценариям не подчиняется и любой план может быть сорван, пишет RT. По его мнению, избежать негативных эмоций из-за недостигнутых целей можно, если перестать демонизировать нестабильность окружающего мира.

Эксперт по лидерству и коммуникациям, бизнес-консультант, GR-коммуникатор Екатерина Масштабная в беседе с «Известиями» в октябре 2024 года рассказала, что люди на 33% успешнее достигают цели благодаря методу SMART. Метод SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) помогает формулировать измеримо и реалистично конкретные задачи, что делает их выполнение более вероятным.

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