Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволилась после скандала с курьером

Фото: ТАСС/Олег Яковлев
Управляющая одной из пиццерий сети «Додо Пицца» в Челябинске покинула компанию после громкой истории, связанной с увольнением курьера. Об этом 26 февраля сообщили в Telegram-канале компании.

«Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся», — указано в публикации.

Глава сети «Додо Пицца» в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе также рассказал о промежуточных результатах истории с курьером Михаилом и собакой Додобоней. По его словам, животное было доставлено в приют «Того», где уже адаптируется к новым условиям.

Команда «Додо Пиццы» в Челябинске начала системную поддержку не только Бони, но и всех подопечных приюта, где сейчас находятся 270 животных.

Хвосты под учет: в России планируют обязать продавать собак и кошек с документами
Рынок породистых животных ждут реестр, контроль и новые требования к документам

Основатель сети Федор Овчинников 24 февраля заявил, что «Додо Пицца» станет pet-friendly после инцидента с бродячей собакой. Он также принес публичные извинения курьеру Михаилу за грубое общение со стороны управляющей.

Курьер из Челябинска Михаил Савицкий, уволенный после того, как накрыл собаку одеялом, рассказал 23 февраля, что обратился в приют с целью спасти животное. Известно, что предыдущая управляющая Анастасия Черкасова заботилась о собаке и никогда не призывала сотрудников игнорировать ее, однако новая управляющая Юлия решила прекратить заботу о животном. Она угрожала работникам, что они «останутся на улице» вместе с собакой, если кто-то попытается укрыть ее.

