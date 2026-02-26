Силы ПВО уничтожили шестой летевший на Москву беспилотник
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шестой беспилотник, который летел на Москву. Об этом 26 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
В этот же день силы ПВО также сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. До этого Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников.
