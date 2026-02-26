Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до пяти
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Количество увеличилось до пяти. Об этом 26 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбиты еще два беспилотника, летевшие на Москву», — написал он в мессенджере MAX.
Мэр столицы добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее в этот день силами ПВО был уничтожен один беспилотник, который летел в сторону Москвы. До этого, 22 февраля, силы ПВО ликвидировали 25 беспилотников.
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