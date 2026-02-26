Блиновская вновь стала единоличным владельцем компании «Сады Адыгеи»
Блогер Елена Блиновская вновь стала единоличным владельцем компании ООО «Сады Адыгеи» стоимостью более 21 миллиона рублей. С соответствующими юридическими документами 26 февраля ознакомились «Известия».
Как указано в карточке сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Блиновская является единственным учредителем ООО «Сады Адыгеи», владея 100% уставного капитала общества. Должность генерального директора занимает Людмила Цулаева. По состоянию на текущий момент ограничений по расчетным счетам компании не зафиксировано.
Согласно документам, основным видом деятельности предприятия является выращивание плодовых деревьев, кустарников и орехов. Также зарегистрировано 20 дополнительных видов деятельности.
В конкурсную массу Блиновской 16 февраля включили четыре трактора и 15 земельных участков под Вологдой. Защита блогера 11 января обжаловала приговор за уклонение от налогов в кассации. В декабре прошлого года отец Блиновской рассказал «Известиям», что дочь испытывает сильный стресс в колонии и недавно перенесла болезнь. Между тем отмечалось, что условия содержания в колонии Блиновскую устраивают, но с посещениями всё сложно: родные приезжают раз в два месяца и общение проходит через стекло с использованием телефона.
В марте 2025 года суд признал «королеву марафонов» Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денежных средств, неправомерном обороте средств платежей и приговорил ее к пяти годам колонии общего режима.
