Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Российский лидер Владимир Путин образовал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий указ 26 февраля был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что инициатива принята для эффективности формирования и реализации государственной политики в области технологий ИИ и их внедрения в экономику, социальную сферу и в государственное управление страны.
Также Путин поручил до 1 июня текущего года высшим должностным лицам российских субъектов обеспечить создание таких межведомственных комиссий.
В декабре прошлого года госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что использование технологий искусственного интеллекта внесет дополнительно более €110 млрд в экономику РФ к 2030 году.
В ноябре того же года Путин отмечал, что применение продуктов с искусственным интеллектом дает значительные преимущества в повышении эффективности труда. Он добавлял, что в развитии ИИ в России нужно постоянно двигаться вперед.
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