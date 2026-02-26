Эксперт указал на неспособность спутников США обнаружить подлодки России
Западные спутники, в том числе спутники США, не могут определять местоположение подлодок России в Арктике. Об этом 26 февраля заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«В Арктике подо льдом их не видно сверху. Ни один западный разведывательный спутник, в первую очередь американский, не может определить, где находится наша подводная лодка», — сказал Литовкин в интервью ТАСС.
Он отметил, что российские подводные лодки могут атаковать лодки противника из небольших отверстий в ледовом покрове, а также проламывать не очень толстый лед. По его словам, на многих подлодках Северного флота видны вмятины на рубках, которые появляются как раз от ломания льда.
Политолог Юрий Светов 15 февраля в беседе с «Известиями» прокомментировал ситуацию с застрявшим во льдах Арктики немецким ледоколом, заявив, что российский ледокольный флот обладает достаточными мощностями и способен проходить самые толстые льды. По словам политолога, как у государств Европы, так и у США нет таких мощных атомных ледоколов.
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