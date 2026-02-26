Лукашенко назвал интеграцию России и Белоруссии беспрецедентной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 26 февраля назвал отношения между двумя странами беспрецедентными по глубине, а парламентариев — мотором этих отношений.
«Сегодня мы запланировали рассмотреть вопросы железнодорожного и прочего сообщения между соседними регионами. Это то, что надо. И вот тогда не надо никого уговаривать быть в Союзе или не быть в Союзе. Надо делать вот эти шаги для людей. И я уверен, что все вы по-настоящему осознаете ценность белорусско-российских отношений, беспрецедентную глубину нашей интеграции», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер также поблагодарил Путина и членов правительства РФ за укрепление дружбы с республикой. Он отдельно подчеркнул работу парламентариев и назвал их «моторами отношений» между двумя странами. По словам Лукашенко, представители из Китая и Ирана обратились к Белоруссии с предложением выстроить отношения с республикой по такому же принципу, как с Россией.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии 2 февраля заявил, что российско-белорусский товарооборот за 11 месяцев 2025 года приблизился к 4 трлн рублей. Глава правительства также напомнил о сотрудничестве Москвы и Минска в сфере подготовки кадров и о новых условиях деятельности Белорусско-Российского университета. В университете уже обучаются около 4 тыс. студентов, дополнил Мишустин.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ