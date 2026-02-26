Силуанов прокомментировал отчетность «Сбера» за 2025 год
«Сбер» вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов, комментируя публикацию банком финансовой отчетности за 2025 год. Его слова приводит пресс-служба Сбербанка.
«В 2025 году банк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей. Половина этой суммы направлена в казну государства, что создало весомый ресурс для финансирования приоритетных государственных программ. Такая финансовая отдача служит важным фактором укрепления бюджетной устойчивости и развития экономики в целом», — подчеркнул глава Минфина.
Он назвал финансовые результаты «Сбера» сильными и отметил, что они отражают «взвешенную стратегию управления и продуманную бизнес-модель».
Согласно отчетности банка по МСФО, в 2025 году чистая прибыль составила 1,7 трлн рублей, увеличившись на 7,9% год к году. Рентабельность капитала достигла 22,7%. Активная база клиентов выросла до 110,7 млн в рознице и до 3,5 млн в корпоративном сегменте.
