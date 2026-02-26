Дело о халатности возбудили из-за холода в школе в Гатчине
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело то халатности после появления массовых жалоб на холодные батареи в школе в Гатчине. О холодных классах рассказали сами школьники.
По словам учеников, они вынуждены сидеть в куртках на уроках, так как без них находиться в помещениях холодно. При этом, по данным 78.ru, в 2025 году в этой школе ремонтировали трубы. Сметная стоимость работ превысила 1,2 млн рублей.
Агентство со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону пишет, что правоохранители осмотрели образовательное учреждение № 11, где зафиксированы проблемы с отоплением. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Специалисты выясняют причины и условия, из-за чего возникла подобная ситуация.
Прокуратура проведет собственную проверку.
В начале февраля сообщалось, что пять школ и девять детских садов временно закрыли в Смоленске после аварии на магистральной теплосети. Прорыв произошел на участке тепловой сети АО «РИР Энерго» — «Смоленская генерация».
