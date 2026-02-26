В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России
Грузия не вводит антироссийские санкции, так как это может нанести ущерб самой республике. Об этом 26 февраля заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.
«Мы не можем и не вводим санкции против России, исходя из того, что это фактически не окажет никакого эффекта на Россию, но окажет очень большое влияние на Грузию», — сказала Бочоришвили в интервью телекомпании «Рустави 2».
Она подчеркнула, что страна продолжает соблюдать международные санкции в финансовой сфере и при перемещении товаров через границу, но отказ от антироссийских мер является стратегическим решением Тбилиси.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 29 января заявил об отсутствии планов вводить санкции против России, так же как и отправлять войска на Украину. Он также подчеркнул, что Грузия приветствует назначение нового посла Украины и надеется, что этот шаг стал сигналом о переосмыслении враждебной риторики со стороны украинских властей в отношении Грузии.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ