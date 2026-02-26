Количество фальшивых банкнот сократилось в Мурманской области
В Мурманской области в 2025 году нашли в два раза меньше фальшивых купюр, чем в предыдущем, 2024 году. Судя по статистике, количество поддельных банкнот снижается с каждым годом.
Как пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Банка России, в прошлом году в Мурманской области банковские специалисты обнаружили восемь фальшивок. Среди них шесть были номиналом 5 тыс. рублей и две — номиналом 1 тыс. рублей. Впервые с 2023 года найдено три подделки по $100.
Заместитель управляющего региональным отделением ЦБ РФ Алексей Андреев уверен, что количество поддельных денег снизилось благодаря высокому уровню защищенности от подделки и модернизации банкнот. Кроме того, кассовые работники также проходят соответствующее обучение.
По итогам 2024 года в Заполярье обнаружили 19 фальшивых купюр. Это на 30% меньше, чем годом ранее.
В ноябре сообщалось, что с начала 2025 года в Краснодарском крае из оборота вывели 266 поддельных купюр. Общий номинал фальшивок превысил 950 тыс. рублей. Впрочем, по сравнению с 2024 годом количество подделок сократилось на 41 единицу.
